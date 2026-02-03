Mateta Milan, i rossoneri avevano ragione! Rischio intervento al ginocchio per l’attaccante francese: le ultime

Mateta Milan, la trattativa sfumata da ragione ai rossoneri! Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante francese pensa all’intervento al ginocchio

I timori dello staff medico del Milan si sono rivelati non solo fondati, ma addirittura lungimiranti. Il mancato via libera a Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 di proprietà del Crystal Palace, dopo le visite mediche svolte a Milano, trova ora una giustificazione sanitaria precisa. Le condizioni fisiche del centravanti, valutate con attenzione dal club di via Aldo Rossi, presentavano criticità tali da rendere l’operazione un rischio significativo, soprattutto nell’ottica di un rinforzo immediatamente disponibile.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, la situazione è tutt’altro che risolta. Mateta e lo staff medico delle Eagles si trovano davanti a un bivio delicato: nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva sull’eventuale intervento chirurgico al ginocchio. I problemi emersi durante la doppia sessione di test clinici sostenuti con il Diavolo non si sono attenuati e continuano a destare forte preoccupazione.

La possibilità di finire sotto i ferri viene valutata in un’ottica strategica. L’obiettivo principale del centravanti è risolvere in modo definitivo il problema fisico per affrontare al meglio i prossimi sei mesi di attività agonistica e, soprattutto, per non compromettere una possibile convocazione in vista della Coppa del Mondo estiva. Un’operazione ora, se confermata, comporterebbe tempi di recupero incompatibili con le esigenze immediate del Milan, che era alla ricerca di un attaccante pronto all’uso.

Alla luce di questi sviluppi, la scelta della dirigenza rossonera appare tutt’altro che conservativa. Al contrario, il club ha evitato un investimento potenzialmente dannoso sotto il profilo sportivo e gestionale. Un vero e proprio pericolo scampato, che rafforza il ruolo centrale dello staff medico nelle strategie di mercato.

PAROLE – «🚨⚠️ Jean Philippe Mateta e lo staff del Crystal Palace decideranno presto se sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio.

Una soluzione è stata presa in considerazione in vista dei prossimi 6 mesi con #CPFC e l’arrivo della Coppa del Mondo.

Segue i problemi al ginocchio riscontrati durante le doppie sessioni di visite mediche con il Milan».

