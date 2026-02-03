Calciomercato Milan, triplo no per Mateta e serio problema al ginocchio! Operazione immediata? Ultime

Calciomercato Milan, nella giornata di ieri è arrivato un triplo no per l’arrivo di Mateta in rossonero: problema alla cartilagine del ginocchio

Le indiscrezioni raccolte da Gazzetta.it aggiungono dettagli drammatici al naufragio della trattativa per Jean-Philippe Mateta. Non si è trattato di un semplice dubbio, ma di un vero e proprio scontro frontale tra le ambizioni di mercato e la realtà clinica: tre pareri medici concordi hanno fermato un investimento che rischiava di trasformarsi in un caso clinico.

Calciomercato Milan, il retroscena clinico su Mateta: La scelta dei rossoneri

La dirigenza rossonera ha voluto approfondire ogni dettaglio, arrivando a consultare tre diversi specialisti per una decisione definitiva:

Voto unanime: Tutti e tre i medici consultati dal Milan hanno espresso parere negativo (un triplo “no”) dopo aver visionato gli esiti dei test approfonditi a Londra e Parigi. La problematica rilevata riguarda la cartilagine del ginocchio , una delle zone più delicate per la carriera di un atleta.

Tutti e tre i medici consultati dal Milan hanno espresso parere negativo (un triplo “no”) dopo aver visionato gli esiti dei test approfonditi a Londra e Parigi. La problematica rilevata riguarda la , una delle zone più delicate per la carriera di un atleta. Il bivio chirurgico: Le indiscrezioni parlano di una situazione non più gestibile con la terapia conservativa. Mateta ha davanti a sé due strade, entrambe complicate: Intervento immediato: Operazione chirurgica nei prossimi giorni, con uno stop stimato di 3-4 mesi . Rinvio all’estate: Continuare a giocare stringendo i denti, con il rischio però di un’operazione molto più invasiva a fine stagione e tempi di recupero decisamente più lunghi.

Le indiscrezioni parlano di una situazione non più gestibile con la terapia conservativa. Mateta ha davanti a sé due strade, entrambe complicate: La fermezza di Mazzoni: Il coordinatore sanitario rossonero, il dottor Mazzoni, ha posto il veto finale. Il Milan, già scottato dagli infortuni di lungo corso come quello di Santi Gimenez, ha preferito ritirarsi per non gravare il bilancio con un giocatore impossibilitato a scendere in campo per il resto della stagione.

Le conseguenze per il mercato

Il “no” dei medici chiude definitivamente le porte a Mateta anche per il futuro. La Juventus, informata della situazione, sembra aver preso la stessa decisione, lasciando il francese al Crystal Palace, dove ora dovrà decidere se finire sotto i ferri subito dopo l’arrivo del suo sostituto Strand Larsen.