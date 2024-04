Gudmundsson Milan, dall’Inghilterra sono sicuri: «Accordo vicino con quel club!». Le ultime sul talento del Genoa

Albert Gudmundsson è finito nel mirino del calciomercato Milan, così come in quello di diversi club esteri ed italiani, tra i quali anche l’Inter. Dall’Inghilterra sono convinti che è vicino l’accordo per il trasferimento dell’attaccante del Genoa. Ecco cosa scrive CaughtOffside riguardo al futuro dell’islandese.

LE TRATTATIVE PER GUDMUNSSON – «L’Inter ha già fatto passi importanti sia con il giocatore che con il Genoa e non è lontana dal concludere un accordo di principio con il 26enne e il suo entourage. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori contatti per discutere gli aspetti finanziari di un potenziale accordo. I rossoblù, dal canto loro, hanno chiesto informazioni su Mattia Zanotti (ora in prestito al San Gallo in Svizzera) con Djed Spence che al momento non convince. Zanotti potrebbe, forse, essere inserito in una trattativa per abbassare il prezzo richiesto per Gudmundsson. L’Inter è in testa alla corsa, ma il Tottenham e altre squadre interessate possono continuare ad avere qualche speranza»