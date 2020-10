Guarino: «Chi segue il cacio femminile sognava questo momento»

Rita Guarino ha così parlato a pochi minuti della sfida in programma questa sera a San Siro tra Milan femminile e Juventus

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio di Milan femminile-Juventus, Rita Guarino ha così parlato del match in programma stasera a San Siro:

«Credo che sia un’emozione per tutti, non solo per chi scende in campo stasera. Credo che tutte le persone che seguono da anni questo movimento hanno sognato questo momento e ora lo vedono con i loro occhi. Le ragazze sono pronte e non vedono l’ora di cominciare».