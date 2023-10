Guardalà: «Milan Juve sarà un test di maturità per i bianconeri». Le parole del giornalista Sky sul derby e sul Milan

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha commentato così Juve Torino.

PAROLE – «Al di là che i gol sono nati da errori clamorosi di Milinkovic, la Juve ha legittimato la vittoria. Non era scontato. Il Torino non è una squadra che in questo momento eccelle dal punto di vista del gioco ma è una vittoria pesante. Milan Juve al rientro dalla sosta sarà un test di maturità».