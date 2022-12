Gravina: «Legge di bilancio nel calcio? Vi spiego come stanno le cose»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dell’inserimento della legge di bilancio nel calcio: le sue parole

Dopo il consiglio federale odierno, Gabriele Gravina ha parlato così della legge di bilancio nel calcio:

«Non partecipo ai lavori della Commissione Bilancio e non collaboro direttamente col Governo italiano. Rappresento il mondo del calcio per poter portare a casa risultati significativi che aiutino questo mondo. Il ministro Abodi mi ha chiesto di spingere sul mio cavallo di battaglia, che recepisce una norma europea in merito al diritto d’autore. Parlo di un’apertura delle sponsorizzazioni legate al betting; passaggio da tre a cinque anni per la negoziazione dei diritti tv; l’introduzione nel calcio della tax-credit. Lo sport è cultura e deve esserlo sia sul piano dei doveri che dei diritti. Chiediamo pari dignità rispetto agli altri mondi imprenditoriali del nostro Paese. L’ultimo tema è quello sulla modifica della Legge 91 sul semi-professionismo».