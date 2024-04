Renato Veiga Milan, i rossoneri tornano sul 2003 del Basilea! C’è un importante aggiornamento

Renato Veiga Milan, i rossoneri tornano sul 2003 del Basilea! E c’è un importante aggiornamento a riguardo

Il Milan torna alla carica per Renato Veiga, centrocampista che si sta mettendo in mostra in Svizzera con la maglia del Basilea e per il quale i rossoneri avevano già effettuato qualche sondaggio nei mesi scorsi.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il Diavolo in estate ha intenzione di rinforzare la mediana con un nuovo innesto e il classe 2003 è un profilo che stuzzica parecchio al dirigenza milanista.