Calciomercato Milan, caccia al nuovo Tonali: tre i nomi nella LISTA dei rossoneri

Calciomercato Milan, caccia al nuovo Tonali: tre i nomi nella LISTA dei dirigenti rossoneri in vista dell’estate

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda le entrate. Nei piani della società c’è l’idea di inserire in rosa un nuovo centrocampista che possa fare filtro così come faceva Tonali.

La lista comprenderebbe tre nomi: a partire da Renato Veiga, centrocampista classe 2003 del Basilea, fino a Youssouf Fofana del Monaco. Sullo sfondo resta anche la forte suggestione Amrabat, che rientrerà alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United.