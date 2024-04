De Zerbi Milan, l'opzione scalda la dirigenza. E il tecnico aprirebbe ai rossoneri... ULTIMISSIME

De Zerbi Milan, l’opzione scalda la dirigenza. E il tecnico aprirebbe ai rossoneri… Le ULTIMISSIME novità

Si riapre il casting in casa Milan per quanto riguarda la panchina del futuro. Dopo l’inversione di rotta sul fronte Lopetegui (frutto anche della mobilitazione messa in atto dai tifosi), il club valuta ora le alternative.

Tra queste c’è De Zerbi: l’opzione potrebbe scaldare la dirigenza rossonera, lato allenatore l’attuale tecnico del Brighton sarebbe lusingato di sedersi sulla panchina del Milan. Di mezzo però c’è una clausola da 15 milioni di euro per la quale il club inglese potrebbe non fare sconti. Lo riporta la Gazzetta.