Diego Carlos Milan, Moncada non perde tempo: c’è un PIANO preciso per la difesa

Diego Carlos Milan, Moncada non vuole perdere tempo: c’è un PIANO preciso per rinforzare la difesa dei rossoneri

Non solo il nuovo allenatore, parallelamente alla ricerca del tecnico che sostituirà Stefano Pioli vanno avanti anche le riflessioni relative al prossimo calciomercato Milan.

L’idea è quella di aggiungere all’attuale rosa almeno un nuovo difensore: i rossoneri avrebbero trovato in Diego Carlos un profilo che, per caratteristiche, farebbe al caso del nuovo Milan. Moncada vuole lui per sostituire il partente Kjaer, a cui non verrà rinnovato il contratto.