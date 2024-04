Ferrara non ha dubbi su Conte: «Sarebbe perfetto per quella piazza». Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Ciro Ferrara ha parlato così del futuro di Antonio Conte, tecnico che i tifosi rossoneri sognano di vedere sulla panchina del Milan. Le sue parole.

FERRARA – «Se mi parlate di un profilo come il suo, sarebbe perfetto per il Napoli, per la città, per l’ambiente e soprattutto per far ritrovare probabilmente quello spirito di attaccamento e quella voglia che hanno dimostrato di poter avere. La squadra non è stata stravolta, con tutto il rispetto Kim è un giocatore importantissimo, ma ci sono motivazioni che hanno portato quel Napoli allo scudetto e i giocatori hanno quelle caratteristiche. C’è bisogno di un allenatore che può tirare fuori il meglio dal Napoli. Antonio ha questo profilo, sia per squadre in difficoltà che per squadre di altissimo livello»