Gravina: «Felicissimo per De Zerbi, grande lavoro di Ceferin»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso grande soddisfazione per il ritorno in Italia di De Zerbi

Gabriele Gravina commenta così sul sito della FIGC il rientro in Italia di Roberto De Zerbi e del suo staff.

Le sue parole: «È la notizia che tutti aspettavamo e che ci riempie di gioia, dallo scoppio della guerra in Ucraina sono stato in costante contatto con mister De Zerbi e gli altri italiani dello Shakhtar Donetsk per rassicurarli e coordinare la loro evacuazione. Un’operazione complessa che non si sarebbe potuta realizzare senza il supporto fondamentale della UEFA, nella persona del suo presidente Alexander Ceferin, che in queste ore si è speso incondizionatamente per garantire sicurezza ai componenti della famiglia calcistica internazionale in grave pericolo a causa della guerra».