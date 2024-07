Gol Zeroli: il centrocampista del Milan Futuro ribalta la Norvegia, Italia U19 in vantaggio – VIDEO

Tutto ribaltato. In campo l‘Italia U19 per la prima dell’Europeo di categoria contro la Norvegia. Rimonta azzurra con il gol di Zeroli

Kevin Zeroli scores for Italy U19 vs Norway U19 to make it 2-1pic.twitter.com/Hd25dJ13Jq

— ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) July 15, 2024