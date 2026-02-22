HANNO DETTO
Gol Troilo, Calvarese dice la sua: «Valenti non commette alcun fallo su Maignan; più complessa l’altra situazione»
Gol Troilo che sta facendo discutere: sulla rete che ha deciso Milan Parma è intervenuto anche l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese
L’episodio che tanto sta facendo discutere divide anche gli esperti. Se per Luca Marelli la rete NON andava assegnata (secondo regolamento), non è dello stesso avviso Gianpaolo Calvarese, almeno per quanto riguarda uno dei due elementi dubbi.
Secondo l’ex direttore di gara, che si è espresso con un post su X, Valenti non commette alcun fallo su Maignan, quello del calciatore gialloblù si tratta di un blocco regolare a suo avviso. Focalizzerebbe di più l’attenzione, così come ha fatto Rafael Leao su Instagram, sullo stacco dello stesso Troilo sulla schiena di Bartesaghi.
LA SPIEGAZIONE – «Valenti non commette alcun fallo su Maignan; più complessa la situazione della spinta di Troilo, che usa due mani su Bartesaghi. Non era da intervento VAR».
