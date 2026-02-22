Connect with us

HANNO DETTO

Gol Troilo, Calvarese dice la sua: «Valenti non commette alcun fallo su Maignan; più complessa l’altra situazione»

Published

50 minuti ago

on

By

Milan

Gol Troilo che sta facendo discutere: sulla rete che ha deciso Milan Parma è intervenuto anche l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese

L’episodio che tanto sta facendo discutere divide anche gli esperti. Se per Luca Marelli la rete NON andava assegnata (secondo regolamento), non è dello stesso avviso Gianpaolo Calvarese, almeno per quanto riguarda uno dei due elementi dubbi.

Secondo l’ex direttore di gara, che si è espresso con un post su X, Valenti non commette alcun fallo su Maignan, quello del calciatore gialloblù si tratta di un blocco regolare a suo avviso. Focalizzerebbe di più l’attenzione, così come ha fatto Rafael Leao su Instagram, sullo stacco dello stesso Troilo sulla schiena di Bartesaghi.

LA SPIEGAZIONE «Valenti non commette alcun fallo su Maignan; più complessa la situazione della spinta di Troilo, che usa due mani su Bartesaghi. Non era da intervento VAR».

LEGGI LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO MILAN-PARMA

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan7 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le probabili formazioni della sfida contro il Parma

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 giorno ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×