Gol Pulisic, l’americano trova il gol del vantaggio: il Milan la ribalta – VIDEO. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan sta disputando in questo momento il match in trasferta contro il Lecce. Il risultato è attualmente fermo sul 2-3. I rossoneri, con tre lampi, sono riusciti a ritrovare la via del vantaggio.

⚽️ GOAL: Pulisic (2)



🇮🇹 Lecce 2-3 Milanpic.twitter.com/Xa3ZYsc2Lx — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 8, 2025

Christian Pulisic, dopo aver trasformato un calcio di rigore, ha trovato anche il gol del 2-3 su azione. Perfetta palla di Leao e perfetto inserimento: Milan di nuovo avanti