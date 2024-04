Gol Arda Guler, l’ex obiettivo del mercato Milan a segno con la maglia del Real Madrid: prima rete da titolare – VIDEO

Gol Arda Guler, l’ex obiettivo rossonero a segno con la maglia del Real Madrid: prima rete da titolare. Il video

Primo gol da titolare dell’ex obiettivo del calciomercato Milan Arda Guler che ha deciso la sfida di campionato contro il Real Sociedad. Due gol in meno di cento minuti giocati in tutta la stagione, ma quando entra in campo, il turco segna sempre.

Arda Güler vs Real Sociedad Starboy 💫 pic.twitter.com/mljIqeXNo6 — Arda Guler Xtra 🇹🇷 (@ArdaGulerXTra) April 26, 2024

Si smarca in area di rigore e traccia una pennellata sul secondo palo, imparabile per Remiro. Poi, l’esultanza: occhi chiusi e mano sul petto.