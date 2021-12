Globe Soccer Awards 2021: tanti italiani in lista per un premio a Dubai

Globe Soccer Awards 2021: tanti italiani a caccia del premio a Dubai. Tutti gli Azzurri in lista per vincere

Questa sera (ore 17.00 italiane) Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci concorreranno per il premio di miglior difensore del 2021 ai Globe Soccer Awards di Dubai presso l’hub principale di EXPO 2020. Tanti i premi in ballo, a chiusura di un 2021 storico, soprattutto per il calcio italiano, vista la vittoria della Nazionale di Roberto Mancini a EURO 2020 (candidati anche Donnarumma e Mancini).

BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR

Karim Benzema

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Mohamed Salah

BEST MEN’S CLUB OF THE YEAR

Al Ahly

Al Hilal

Atlético Madrid

Chelsea

Flamengo

Manchester City

BEST DEFENDER OF THE YEAR

Trent Alexander-Arnold

César Azpilicueta

Leonardo Bonucci

Giorgio Chiellini

Rúben Dias

Antonio Rüdiger

BEST GOALKEEPER OF THE YEAR

Thibaut Courtois

Edouard Mendy

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martínez

Manuel Neuer

BEST COACH OF THE YEAR

Didier Deschamps

Hansi Flick

Pep Guardiola

Roberto Mancini

Lionel Scaloni

Thomas Tuchel

BEST NATIONAL TEAM OF THE YEAR