Sala: «Nessuna via intitolata a Berlusconi, ecco perchè»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha escluso la possibilità che venga intitolata una via alla memoria di Silvio Berlusconi

Ospite a Sky TG 24, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così della possibilità che venga intitolata una via a Silvio Berlusconi, storico patron del Milan:

«A me piace rispettare le regole e solo a 10 anni dalla morte si può dedicare una via, altrimenti sull’onda dell’emotività ci possono essere molte richieste. Berlusconi è stato un grande personaggio, ma non lo abbiamo fatto neanche per Veronesi, che ha salvato molte vite, e rimarremo fedeli a questa via. A Milano lo abbiamo ricordato ieri e per il momento non abbiamo altro in mente».»