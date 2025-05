Giuntoli Milan, piovono conferme! Furlani ci ha provato davvero, la ricostruzione lascia di stucco

Giuntoli Milan, arrivano importanti conferme sul tentativo di Giorgio Furlani per l’attuale dirigente della Juve. La ricostruzione

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, c’è un clamoroso retroscena in casa Milan per quanto riguarda la ricerca del nuovo direttore sportivo.

La scrivania da DS difficilmente verrà assegnata a Moncada che a giugno sosterrà l’esame a Coverciano. E’ stato effettuato un tentativo con Giuntoli che però ha 4 anni di contratto con la Juve a 2 milioni. Non è da escludere un nuovo assalto disperato per D’Amico.