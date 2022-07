Giuliani a Sky: «C’è tanto entusiamo, non vediamo l’ora di iniziare»

Laura Giuliani intervistata da Sky Sport ha detto la sua sull’inizio dell’Europeo Femminile ormai imminente per l’Italia

Laura Giuliani intervistata da Sky Sport ha detto la sua sull’inizio dell’Europeo Femminile ormai imminente per l’Italia:

«Stiamo lavorando tanto, siamo in procinto di iniziare, inizia a sentirsi la tensione, c’è molto entusiasmo, è pò quello che ci stiamo portando dietro da 5 settimane e non vediamo l’ora d’iniziare. La maglia della Nazionale è un premio che si cotruisce negli anni e che deriva dalla stagione che si vive da quello che si fa giornalmente e poi quando si veste questa maglia si sa che si rappresenta un’intero paese non vai in campo solo per te, per i tuoi familiari ma ti porti dietro l’entusiasmo e la passione di un grande paese come l’Italia»