Giroud sceglie la sua top XI, ci sono calciatori del Milan? Svelata la formazione!

Giroud ha scelto i suoi migliori undici compagni di squadra di sempre, c’è spazio per i giocatori con cui ha condiviso l’esperienza al Milan?

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, oggi al Lille, ospite negli studi di Sky Sports, ha scelto la top undici dei suoi compagni di sempre. Una formazione nella quale non si è incluso lui, ma solamente calciatori che hanno militato in squadra con lui.

Il bomber francese ha scelto un 3-5-2 piuttosto offensivo, con tanti giocatori votati all’attacco. Nella formazione però non c’è presente alcun elemento rossonero, neanche di quelli dello Scudetto vinto nel 2022 con Stefano Pioli.

Non c’è spazio dunque neanche per Mike Maignan, Theo Hernandez, Simon Kjaer, Sandro Tonali, Frank Kessié o Rafael Leao. Complice ovviamente i grandi compagni avuti specialmente nella Nazionale Francese. Sei su undici infatti sono transalpini.

LA FORMAZIONE (3-1-4-2) – Lloris; Varane, Thiago Silva, Rudiger; Kantè; Ribery, Cazorla, Ozil, Griezmann; Hazard, Mbappe.