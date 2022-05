Giroud sul caffè: «Ne prendo almeno 3-4 al giorno»

Olivier Giroud ha confessato di apprezzare tantissimo il caffè italiano: il francese ha confessato di prenderne 3-4 al giorno

Nel corso dell’intervista a GQ Italia, Olivier Giroud ha confessato:

«Alla mattina ho bisogno di un paio di caffè per svegliarmi, è vero che in Italia lo facciamo bene: mi piace tanto, sarà anche per questo che mi piace tanto il tiramisù. Quanti ne bevo al giorno? Tre o quattro caffè al giorno, non posso stare senza».

