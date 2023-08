Giroud a Dazn: «Contento per Pulisic. Risposta a Juve e Inter? Il campionato è lungo»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a DAZN dopo il match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

Olivier Giroud a DAZN dopo Bologna Milan.

CHE MESSAGGIO MANDA IL MILAN – «Siamo felici per la nostra prestazione, abbiamo iniziato bene la partita. Eravamo efficaci davanti alla porta, dopo il 2-0 potevamo gestire di più la partita ma non era facile. Siamo molto felici per questa prima partita, io sono ancora più felice per Pulisic che ha fatto un gol».

DEDICA – «Per la mia famiglia e i milanisti».

PULISIC – «Lo conosco molto bene, abbiamo giocato insieme con una buona relazione sul campo. I nuovi si sono ben integrati».

RISPOSTA A JUVE E INTER – «Sappiamo l’importanza di cominciare bene la stagione. Così è una buona risposta ma il campionato sarà lungo. Sapevamo che loro avevano vinto, dovevamo far vedere oggi che eravamo quasi pronti».