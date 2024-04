Giroud Milan, la storia non è finita: il RETROSCENA sul messaggio del francese ai tifosi

Giroud-Milan, la storia d’amore tra l’attaccante e i rossoneri potrebbe non essere finita: il retroscena sul messaggio ai tifosi

Come riferito da DAZN, Olivier Giroud, un pò a sorpresa, potrebbe non lasciare Milanello nel prossimo calciomercato Milan. Nonostante le voci che lo vogliono diretto in MLS, ai Los Angeles FC, il francese nel ritiro pre-Lecce ha rassicurato così i tifosi:

PAROLE – «Tranquilli, non sono ancora partito». I prossimi mesi saranno dunque decisivi per capire quale potrà essere la decisione definitiva dell’ex Chelsea.