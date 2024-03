Giroud via dal Milan? Un dettaglio potrebbe favorire i Los Angeles FC, IL RETROSCENA

Quest’estate Giroud potrebbe lasciare il calciomercato Milan e approdare in America. C’è un dettaglio a favore dei Los Angeles FC

The Athletic ha lanciato l’indiscrezione sul futuro di Olivier Giroud. Il Los Angeles FC sta portando avanti una trattativa con il numero 9 rossonero, in scadenza di contratto con il calciomercato Milan al termine della stagione.

La società di Los Angeles ha ottenuto una specie di prelazione, i discovery rights: diritti di cui un club può beneficiare per trattare in esclusiva per un certo periodo di tempo un giocatore che non fa già parte della MLS.