Giroud via dal Milan, accordo trovato tra il francese e il Los Angeles FC! TUTTI i dettagli e le novità verso la chiusura

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Olivier Giroud. Il suo contratto in scadenza con il Milan il prossimo giugno non verrà rinnovato, e così il francese lascerà i rossoneri a parametro zero.

L’attaccante proseguirà la sua carriera in MLS: come riportato da Fabrizio Romano, è stato trovato l’accordo tra il giocatore e il Los Angeles FC sulla base di un contratto valido fino al dicembre 2025. Ultimi dettagli da sistemare verso la chiusura definitiva.