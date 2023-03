Giroud, messaggio bellissimo dal fratello: «Il migliore del mondo». Sorpresa per l’attaccante rossonero, ospite di una trasmissione tv

Ospite dell’emmittente francese TeleFoot, l’attaccante del Milan Olivier Giroud è stato sorpreso da un messaggio bellissimo da parte di suo fratello maggiore.

"Pour moi, tu es le meilleur joueur du monde. Je ne te l'ai jamais dit, mais à travers toi, j'ai fait la carrière que je n'ai jamais réussi à faire" 🥹



Quand Olivier Giroud découvre le message plein d'émotions de son frère (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/c84Pj4x33a — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 12, 2023

Ecco cosa ha detto: «Olivier, per me sei il miglior giocatore del mondo. Non te l’ho mai detto, ma attraverso di te ho fatto la carriera che non sono mai riuscito a fare. Hai reso, rendi e continuerai a rendere la mia vita un arcobaleno»