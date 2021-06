Giroud: «Il Milan è un grande club, ma non voglio parlare del mio futuro»

L’attaccante del Chelsea e della Nazionale francese Olivier Giroud ha parlato del rinnovo di contratto e del suo futuro

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con la Nazionale francese, Olivier Giroud si è così espresso sul proprio futuro:

«Ho adorato alcuni dei giocatori del Milan, è un grande club. Ma non parlerei del mio futuro, il Chelsea ha attivato in aprile l’opzione per il rinnovo e l’hanno annunciata. Non parlerò del mio futuro a livello di club, sono concentrato sugli Europei».