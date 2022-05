Giroud e il rapporto con le lenti a contatto: la risposta del francese

Olivier Giroud ha parlato del suo rapporto con le lenti a contatto: il francese le indossa dal 2011. Le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a GQ Italia, Olivier Giroud ha parlato anche del suo rapporto con le lenti a contatto:

«Metto le lenti dal 2011. È una cosa divertente, lo dico oggi per la prima volta davanti alle telecamere. Nella prima stagione con il Montpellier non avevo le lenti. Quando i miei amici e la mia famiglia mi hanno visto in tv mentre strizzavo gli occhi, mi hanno detto che c’era un problema. Quindi nella seconda stagione sono andato dall’oculista, che mi ha chiesto come fosse possibile che facessi gol con i miei occhi (ride, ndr). Mi ha detto di portare le lenti. È divertente perché nella seconda stagione abbiamo vinto il campionato e sono stato capocannoniere grazie all’oculista».

