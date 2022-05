Giroud: «Tanti francesi nel Milan? Mi rende orgoglioso»

Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, è tornato sulla vittoria dello scudetto dei rossoneri: le sue parole

Intervistato da Europe1 Sport, Olivier Giroud ha dichiarato:

SPOGLIATOIO FRANCESE: «Lo spogliatoio milanese ha un forte accento francese, se così si può dire, con tutti i francesi. Ci sono anche altri giocatori che parlano francese, come Franck Kessié, Ismael Bennacer, Ballo-Touré. Ci sono altri francesi, come Bakayoko. Molti di noi parlano francese, quindi è vero che c’è davvero questa squadra leggermente francese, come all’epoca c’era all’Arsenal. Siamo fortunati ad aver trascorso gran parte della stagione con quattro francesi in questa squadra ed è per noi motivo di orgoglio».