Giroud: «Abbiamo le qualità per fare grandi cose». Le parole dell’attaccante francese del Milan in conferenza stampa

Olivier Giroud ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia. Ecco le parole dell’attaccante del Milan sui quarti di finale contro l’Inghilterra:

«Non c’è nessuna eccessiva sicurezza in noi, siano tranquilli e fiduciosi, conosciamo le nostre qualità, affronteremo una grande squadra come l’Inghilterra. Penso che siamo andati molte bene dall’inizio del torneo. Siamo forti insieme; abbiamo un grande spirito di squadra. Siamo come un famiglia, ci sentiamo fortunati perché abbiamo qualità e talento in questa squadra, purtroppo abbiamo perso grandi giocatori, ma abbiamo le qualità per fare grandi cose grazie a questo spirito di squadra».