Porrà: «Pioli per ora ha fatto bene, ma adesso...»

Giorgio Porrà, giornalista, ha analizzato il percorso di Stefano Pioli alla guida del Milan: le sue dichiarazioni sul tecnico

Ospite a Sky, Giorgio Porrà ha parlato in questi termini di Stefano Pioli:

Non so se sarà incentrata su Pioli la stagione del Milan. Naturalmente non sono d’accordo con quello che è successo con Maldini, in un ragionamento molto americano da ‘prendi lo scatolone e quella è la porta’: non è così che si fa con Paolo Maldini. Detto questo: non so se Pioli avrà più responsabilità, ma con il Milan si vede ragionare con la curiosità di capire come si muoveranno nel sostituire Maldini e Massara; mi sembra che avessero fatto bene, a parte qualche scommessa non vinta. Sono curioso di capire questa svolta degli algoritmi dove porterà. Poi penso che l’intelligenza molto umana di Pioli gli abbia fatto fare un ottimo lavoro, ma anche lui ora deve alzare l’asticella