Furlani dopo Milan Atalanta: «Era meglio vincere». Poi sul rigore Giroud Holm reagisce così! – VIDEO

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha brevemente commentato il pareggio di ieri contro l’Atalanta: no comment sul rigore

A margine dell’odierna Assemblea di Lega, Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha brevemente commentato il pareggio ottenuto ieri sera dalla squadre allenata da Stefano Pioli:

«Buon pari? Era meglio vincere». Il dirigente ha poi glissato sul rigore concesso dal VAR e da Orsato per il leggero tocco di Olivier Giroud su Holm su azione d’angolo. Grande amaro in bocca dunque per una gara sicuramente ben giocata da Leao e compagni.