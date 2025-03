Gimenez, per l’attaccante del Milan: notizia dal Messico

Gimenez, arriva la notizia per il centravanti del Milan. E’ stato convocato dal Messico per i prossimi impegni

Santiago Gimenez è stato convocato dal Messico per i prossimi impegni della sua Nazionale. L’attaccante del Milan sarà quindi impegnato con la propria selezione e non resterà in quel di Milanello.

Questa la gara in programma: Canada-Messico venerdì 21 marzo alle ore 3:30. Il Bebote non sta trovando con continuità la via del gol, chissà che la Nazionale non possa diventare un’opportunità.