Gillet: «Pioli? Un uomo con la U maiuscola. Non sono sorpreso del suo successo». Le parole dell’ex Bari e Torino sul tecnico del Milan

Jean-Francois Gillet, ex portiere di Bari e Torino, ha detto la sua su Stefano Pioli, allenatore del Milan. Le sue parole a Tuttosport.

«Ha sempre avuto tutte le carte in regola per arrivare lontano. Prima di tutto è un grande uomo con la U maiuscola. Difficilmente sbaglia discorso, tiene il gruppo, ti stimola e ti porta al massimo. Mi sono trovato benissimo con lui, non sono sorpreso del suo successo con il Milan.»