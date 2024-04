Spettatori Juve Milan: ecco quanti tifosi rossoneri sono presenti all’Allianz Stadium

È stato reso noto il dato sugli spettatori presenti questa sera all’Allianz Stadium per Juve Milan, sfida di Serie A

Sono arrivati i dati ufficiali per quanto riguarda i tifosi presenti per la sfida all’Allianz Stadium tra Juve Milan. La Curva Sud ha deciso di non partecipare alla trasferta di Torino, ma alcuni tifosi milanisti si sono presentati anche per questo importante match, valevole per la giornata 34 di Serie A.

Sono 39.845 i tifosi che hanno affollato gli spalti dello Stadium. I tifosi rossoneri che stanno sostenendo i calciatori sono 515.