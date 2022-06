Gillet: «Origi è come un falco, grande acquisto per il Milan»

Jean Francois Gillet, ex portiere, ha commentato il sempre più probabile arrivo di Divock Origi al Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Rossonera, l’ex portiere Gillet ha commentato in questi termini di Divock Origi:

«A Euro 2016 Marc Wilmots dedicava molto tempo ai tiri in porta. A fine allenamento io, Thibaut Courtois e Simon Mignolet dovevamo solo parare. Origi calciava forte e preciso all’angolino. Mi avrà segnato decine di gol. Quando l’ho conosciuto aveva 17 anni e se ne stava sempre sulle sue, ma siamo andati subito d’accordo. Un ragazzo serio, intelligente, lavoratore nato, e in campo è come un falco. È capace di non toccare palla per ottanta minuti, salvo poi farti male negli ultimi cinque. Nei momenti che contano fa la differenza. Nel 2019 ha segnato due gol al Barcellona e un altro in finale al Tottenham. Fa della velocità e dell’istinto le sue armi migliori. Sarà un grande acquisto per il Milan».