Giroud sostituito in Juve Milan dopo lo scontro con Bremer: le condizioni dell’attaccante francese

Giroud sostituito dopo lo scontro con Bremer: le condizioni dell’attaccante francese dopo il cambio con Okafor

Giroud ha terminato in anticipo Juve Milan dopo un contrasto con Bremer. Al suo posto è entrato Okafor per provare a vincere il match dell’Allianz Stadium momentaneamente fermo sul 0-0.

Come riportato da DAZN, ghiaccio sul ginocchio destro per il bomber francese che è sembrato abbastanza dolorante al momento della sostituzione. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante con l’attaccante che sarebbe stato sostituito, molto probabilmente, lo stesso.