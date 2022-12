Gignac: «Finale Mondiale? Farò il tifo per il mio amico Giroud»

André-Pierre Gignac, attaccante francese, ha detto la sua sulla finale di oggi del Mondiale tra Francia e Argentina

«Ma non ho mai detto di essere per l’Argentina prima di questa finale contro la Francia , confida l’ex marsigliese. Ci sono frasi che vengono estrapolate dal contesto in questo momento. In nessun caso sosterrò l’Argentina e Messi per questa finale. È una sciocchezza, e nemmeno pensabile! Ero un nazionale francese, ho perso una finale europea con questa maglia nel 2016, ho pianto con i miei compagni di squadra nello spogliatoio dello Stade de France dopo questa sconfitta contro il Portogallo (0-1 ap, il 10 luglio 2016) e ho ancora molti amici in Qatar come Hugo (Lloris), Olivier (Giroud), Antoine (Griezmann) o Steve (Mandanda).Vogliono che la gente creda che io sono per l’Argentina… sono tutto dietro il Blues! Voglio che portino di nuovo quella Coppa a casa»