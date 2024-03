Giannichedda sicuro: «Critiche eccessive a Pioli, Zirkzee lo vedrei bene in questo club». Le parole dell’ex calciatore

Giuliano Giannichedda ha parlato ai microfoni di TMW del futuro di Pioli al Milan e di Zirkzee, obiettivo del mercato Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «E’ un ottimo allenatore, non capisco tutte queste critiche. Visti i risultati, non capisco proprio. Pioli sta valorizzando piano piano gli acquisti. Io credo siano critiche eccessive, non cambierei. Il Milan gioca bene, un calcio europeo e lo terrei. La squadra più adatta a Zirkzee? Forse al Milan, che ha lo schema più simile»