Balzarini: «Ecco cosa penso sulla corsa scudetto, il Milan...»

In esclusiva per Juventusnews24, il giornalista Gianni Balzarini ha analizzato l’attuale situazione nella corsa allo scudetto

Intervistato in esclusiva per juventusnews24, Gianni Balzarini ha parlato in questi termini della corsa scudetto:

«Ora l’Inter può rispondere subito alla sconfitta nel derby perchè ha la gara di Napoli. Una risposta vera può arrivare da lì. I nerazzurri restano i favoriti, contro il Milan hanno dominato e hanno sfiorato più volte il secondo gol, poi la squadra di Pioli è venuta fuori e l’ha ribaltata. Ripeto, se la squadra di Inzaghi dovesse vincere con il Napoli, allora ci sarebbe poco da fare. Ma in caso contrario le distanze verrebbero ulteriormente accorciate e sarebbe tutto ancora aperto. E’ presto per dare giudizi».

