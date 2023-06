Un altro Milan come quello di Berlusconi? Risponde Antognoni

Giancarlo Antognoni, intervistato da Tuttosport, ha analizzato l’era di Berlusconi come presidente del Milan: le sue parole

Ecco le parole a Tuttosport di Giancarlo Antognoni sulla presidenza Berlusconi al Milan:

Le sue vittorie con 29 trofei, ma anche con la scoperta di allenatori che erano agli inizi come Sacchi o Capello. Lui capiva subito le persone e cosa erano in grado di fare. Ha dimostrato tutto con i fatti, non a parole. Ci sarà un Milan forte come quello di Berlusconi? Non credo perché il nuovo presidente ha già fatto una specie di autogol con queste scelte