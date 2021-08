Giacinti: prima giocatrice a toccare quota 50 reti con la maglia del Milan

Valentina Giacinti: grazie alla rete contro il Verona prima giocatrice a toccare quota 50 reti con la maglia del Milan. Ecco il record

In questi istanti sta andando in onda la gara tra Milan Femminile e Verona, che attualmente vede le rossonere in vantaggio: ci pensa Valentina Giacinti a sbloccare la gara dopo venti minuti, ed è sempre lei nel recupero del primo tempo a mettere a segno la doppietta e siglare un record storico.

Con il secondo gol contro i gialloblù, la ragazza italiana è diventata la prima giocatrice a tagliare il traguardo dei 50 gol in Serie A con la maglia del Milan. Rossonera.