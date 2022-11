Ghirelli: «L’Italia ha difficoltà nell’innovare e questo si riflette nel calcio». Le parole del presidente di Lega Pro

Francesco Ghirelli ha parlato alla tavola rotonda ‘Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?’ delle difficoltà di innovazione in Italia. Ecco le parole del presidente di Lega Pro:

«L’Italia ha difficoltà nell’innovare, nel raccogliere un segnale in questa direzione e questo si riflette anche nel calcio. Abbiamo fatto questa riflessione in un momento particolare: dall’altra parte del mondo si svolge un Mondiale, quindi era il momento giusto per parlare di seconde squadre e settore giovanile, in cui passa un asset fortissimo»