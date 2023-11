Cardinale esalta il Milan: «Col PSG abbiamo dimostrato al mondo questa cosa. E i tifosi...»

Gerry Cardinale, patron del Milan, ha commentato con entusiasmo la vittoria colta dai rossoneri di Pioli contro il PSG: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale ha commentato così la vittoria del Milan sul PSG:

«I nostri ragazzi si sono presentati per vincere e hanno dimostrato all’Europa e al mondo di essere capaci di esprimersi ai massimi livelli sulla scena internazionale. Sono felice per la squadra e per i nostri tifosi che hanno giocato un ruolo importante come dodicesimo uomo in campo in questa grande vittoria. Molto orgoglioso di tutto ciò che mostra il meglio del Milan».