Gentile: «Questo Milan può battere l’Atletico Madrid, vi dico perché»

Riccardo Gentile ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole su Milan Atletico Madrid:

«Questo Milan può vincere con l’Atletico. È una squadra un po’ cambiata. Parliamo sempre dei campioni di Spagna in carica ma che hanno cambiato la propria tipologia di gioco e aumentato la qualità dei propri interpreti. A dicembre saranno dieci anni che Simeone siede sulla panchina dell’Atletico. Ha lavorato bene e si è saputo rinnovare, che è un grande merito. In questo momento però l’Atletico ha segnato solo al Getafe. Ha qualche problema a fare gol, Griezmann è tornato ma ancora non si è reinserito. Forse il più in forma è Correa, Suarez non segna in trasferta in Champions da tanto».