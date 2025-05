Genoa Milan, la tentazione di Conceicao: c’entra la Coppa Italia, a cosa sta pensando il tecnico

Genoa Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, è intenzionato a schierare gli stessi undici delle ultime partite: Jovic è recuperato

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha una tentazione molto forte in vista della sfida di domani sera sul campo del Genoa di Vieira. Con Luka Jovic pienamente recuperato e ieri di nuovo in gruppo, Conceicao intende confermare gli undici che hanno giocato la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter.

La gara contro il Genoa infatti rappresenta l’occasione ultima per testare la formazione che si vedrà nella finalissima di Coppa Italia del prossimo 14 maggio. Prossime ore decisive.