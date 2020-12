Genoa-Milan 2-2: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Genoa-Milan 2-2: i rossoneri sfumano l’occasione di allungare nuovamente sulle inseguitrici, ecco le pagelle

Il Milan non va oltre il 2-2 contro il Genoa. Un risultato che per certi versi va bene, visto l’andamento della gara. Il migliore in campo è Donnarumma (7): miracoloso sulla sforbiciata di Scamacca, sui gol non poteva fare nulla. Grande partita anche per Calabria (7), gol a parte il suo rendimento migliora sempre di più.

Sufficienza per Calhanoglu, Kessie e Kalulu (6). Mezzo voto in meno per Tonali e Castillejo (5.5). Insufficiente la prova per Leao, Rebic, Dalot e Romagnoli (5).