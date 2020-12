Pagelle Genoa Milan 2-2: Kalulu croce e delizia, Leao spento

Pagelle di Genoa Milan, ecco i voti della redazione di Milannews24 dati ai giocatori rossoneri a Marassi contro i rossoblu

Donnarumma 6 Fa quello che può sui gol subiti, poi si esalta su una rovesciata nel finale.

Calabria 6.5 Inizio a rilento, poi si inventa un gran destro da fuori che porta il Milan al pareggio.

Kalulu 5.5 Pecca di inesperienza in certi frangenti, come quando si dimentica di Destro in area. Si fa sovrastare anche sul secondo gol, ma trova il pareggio nel finale.

Romagnoli 5 Prova qualche sortita anche in area avversaria con poco successo. Grandi responsabilità sul vantaggio del Genoa.

Dalot 5.5 Ci si aspettava più spinta dalla sua parte. Pioli a tratti inverte i terzini per creare maggiori pericoli.

Tonali 5 Troppo lento nel far girare palla, il gioco non decolla. Ritmi troppo bassi per impensierire la mediana genoana (77′ Brahim Diaz 6.5 Vivace fin dall’ingresso, partecipa a tutte le azioni offensive)

Kessié 6 Fa il compitino e niente di più. Non si spinge mai in avanti.

Castillejo 5 Lo spagnolo non va oltre un debole sinistro da fuori. Poi il nulla e Pioli lo sostituisce (54′ Saelemaekers 5.5 Non riesce a sfondare sulla fascia come è solito fare)

Calhanoglu 6 L’unico che prova a far gioco a centrocampo con risultati alterni. Ci prova su punizione invano, l’ultimo ad arrendersi.

Leao 5 Mai pericoloso, spento e poco incisivo. Il salto di qualità ancora non lo abbiamo visto.

Rebic 5.5 Una fiammata a fine primo tempo, ma diversi tocchi leziosi e inutili. Manca la rete e non è poco di questi tempi (53′ Hauge 6 Sfiora il pareggio con un destro a fil di palo. Dà vivacità all’attacco rossonero)

All. Pioli 5.5 Theo Hernandez era necessario in un Milan già privo di Ibra e Kjaer. Rimedia indovinando le sostituzioni.

GENOA (4-4-2): Perin 6; Masiello 6.5, Goldaniga 6.5, Bani 6, Pellegrini 6 (46′ Czyborra 5.5); Ghiglione 6.5, Shomurodov 6, Lerager 6, Sturaro 5.5 (76′ Behrami 6); Destro 7 (76′ Scamacca 6), Pjaca 6 (68′ Melegoni 5.5)