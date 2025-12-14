Genoa Inter 1-2: Chivu sbanca il Ferraris e si prende la vetta della classifica. Il resoconto del match

Genoa Inter 1-2: i gol di Bisseck e Lautaro Martinez consegnano ai nerazzurri di Chivu la testa della classifica

L’Inter compie il sorpasso ai danni del Milan e si porta da sola in testa alla classifica di Serie A. La squadra allenata da Cristian Chivu ha superato il Genoa per 2-1 al “Ferraris”, conquistando tre punti fondamentali per la lotta scudetto.

I nerazzurri hanno impostato la partita in modo aggressivo, trovando subito la via del gol nella prima frazione di gioco con le reti di Yann Bisseck e del capitano Lautaro Martinez.

Nonostante il gol del rossoblù Vitinha nella ripresa, che ha accorciato le distanze e reso il finale più concitato, l’Inter è riuscita a gestire il vantaggio fino al triplice fischio.

Grazie a questa vittoria, l’Inter stacca momentaneamente i cugini rossoneri, fermati sul pareggio dal Sassuolo, e si issa in solitaria sul gradino più alto del podio.